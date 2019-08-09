Менеджер Поветкина против боя россиянина с Усиком

Новости спорта:Дмитрий Иванов не хотел бы, что бы Александр Поветкин сразился с Александром Усиком.

Менеджер российского тяжеловеса Александра Поветкина Дмитрий Иванов рассказал, что выступает против его боя с экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александр Усика (16–0, 12 КО).

По словам Иванова, этот бой может перерасти в конфликт: «Мне бы не хотелось, чтобы Поветкин дрался с Александром Усиком. Это все по политическим мотивам. Бой может перерасти в конфликт».

Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе 12 октября. Вечер бокса состоится в Wintrust Arena в Чикаго (США). Соперником украинца будет французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам (36–5–1, 28 КО).