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Кличко и Ломаченко попали в топ-7 боксеров, побеждавших на Олимпиаде

Кличко и Ломаченко попали в топ-7 боксеров, побеждавших на Олимпиаде
18:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Издание 12up опубликовало рейтинг известных боксеров, побеждавших на Олимпийских играх.

В рейтинге 7 позиций, две из которых занимают украинские боксеры Владимир Кличко и Василий Ломаченко. Об этом сообщает Tribuna.com.

В топ-7 звезд бокса вошли:

1. Мохаммед Али (США)

2. Джо Фрейзер (США)

3. Владимир Кличко (Украина)

4. Джордж Форман (США)

5. Василий Ломаченко (Украина)

6. Андре Уорд (США)

7. Энтони Джошуа (Великобритания)

Владимир Кличко выиграл золото Олимпиады в Атланте (США) в 1996 году, Ломаченко становился олимпийским чемпионом дважды - в 2008-м в Пекине (Китай) и в 2012-м в Лондоне (Великобритания).

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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