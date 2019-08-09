Скачать
Пятница, 09.08.2019
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Динамо U-21 - Шахтер U-21. Видео матча
Динамо U-21 - Шахтер U-21. Видео матча
Свитолина уступила Кенин в четвертьфинале турнира в Торонто
Свитолина уступила Кенин в четвертьфинале турнира в Торонто
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring

Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден

Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден
21:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии состоится супербой Энди Руис - Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн. Бой состоится в Саудовской Аравии, в Эд-Дирии, западном пригороде Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии готовы заплатить около $ 100 млн за право проведения боя.

Руис и Джошуа впервые встретились 1 июня 2019 года в Нью-Йорке (США). Руис нанёс сенсационное поражение сопернику, та неудача стала первой в карьере Энтони Джошуа. В то же время тот поединок был первым для британца в США.

Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring

В качестве места проведения реванша рассматривались также Великобритания, Мексика и США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энди Руис - Энтони Джошуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
02 ЦСКА (София) 1:1 Заря: события матча
03 Гармаш: Срна - самый неприятный футболист, против которого я играл
04 Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
05 Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь