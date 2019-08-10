Названа сумма гонорара Руиса за бой-реванш с Джошуа

Новости спорта:Руис заработает 9 миллионов долларов за реванш с Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) Энди Руис заработает за реванш против Энтони Джошуа 9 миллионов долларов, в независимости от результата боя, сообщает TalkSport.

После победы над британцем в июне мексиканец получил в качестве гонорара более 6 миллионов.

Реванш между Джошуа и Руисом состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

В начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Для британца поражение от Руиса стало первым в профессиональном ринге.