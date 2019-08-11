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Владимир Кличко: Иногда выигрыш в проигрыше

Владимир Кличко: Иногда выигрыш в проигрыше
10:34 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко вспомнил свой последний бой на профи-ринге.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, золотой медалист Олимпиады-1996 Владимир Кличко в новом посте в социальных сетях, еще раз вспомнил свой последний бой на профессиональном ринге - эпическую битву с Энтони Джошуа, ставшую Боем Года по мнению всех авторитетных изданий, которую он в итоге проиграл в 11-м раунде, но завоевал огромное уважение болельщиков по всему миру. Владимир признался, что получил от поражения гораздо больше, чем ожидал.

"Использование поражений, как возможность для перемен"

Сколько раз мы слышали об этом раньше: «Поражение - это часть жизни», и оно заключается в том, чтобы извлечь из него максимум, возможно, вы даже станете сильнее. Насколько логично мыслить рационально в такой ситуации? Как это должно работать?

Поражение не вариант

Моя битва с Энтони Джошуа - я снова проверил свою жизненную философию «Управление вызовами». В последние годы мой девиз: «Неудача - это не вариант», это отношение, твердое убеждение и знание того, что я выйду с ринга победителем, в основном работало для меня.

Дуэль против Джошуа в апреле 2017 года, которую я не выиграл, показала мне, что иногда выигрыш в проигрыше, неудаче больше, чем в выигрыше. Я был одержим своей целью вернуть пояса IBF, IBO и WBA, однако я потерпел неудачу.

В самом деле?

Во время боя я чувствовал эту энергию от зрителей и от каждого удара, который мы наносили. Я послал AJ на помост ринга в шестом раунде, однако пропустил решающий удар.

Мой противник восстановился быстрее, чем я ожидал, проявил невероятную выносливость, и, наконец, в одиннадцатом раунде я дважды поднялся с пола, и рефери остановил бой. Я не мог в это поверить: я проиграл. И все же: это не было похоже на поражение. Я почувствовал, что выиграл в тот вечер гораздо больше, чем мог себе представить.

Победа, проиграв

После почти трех десятилетий в спорте, в которых меня часто обвиняли в принципиальной тактике к победе - меня даже называли «машиной», наконец, благодаря своему боевому духу, я завоевал уважение зрителей и боксерский мир благодарил за этот бой. Несмотря на поражение, я победил.

Трудно поверить. В тот день мой девиз «Неудача - это не вариант» стал «Неудача с одержимостью - это вариант».

Использование неудач

Поражения - это настоящие поражения, только если мы позволим им быть оцененными как таковые. Это поражение заставило меня понять, что пришло время полностью сосредоточиться на моей второй карьере. Параллельно у меня был запасной план моей карьеры профессионального боксера. Я чувствовал, что энтузиазм по поводу этой новой жизни растет почти каждый день, поэтому примерно через 100 дней после боя с AJ я объявил, что моя профессиональная боксерская карьера закончена.

Я чувствовал, что это было как раз подходящее время для этого шага. Я был в мире с самим собой и с моим решением. Я знал, что был хорошо подготовлен к этому изменению, и поэтому я не боялся этого.

Ветер перемен

Энергия реализации, продвигающаяся к дальнейшему развитию и изменениям, глубоко укоренилась во мне, и я знаю, что я всегда буду терпеть поражения и неудачи. Я также знаю, что я должен видеть ситуацию как поражение, неудачу или как возможность превратить это во что-то большее, независимо от того, насколько это неудобно.

Национальный день провалов

Национальный День Поражений, день, посвященный ошибкам и в то же время возможностям, чтобы добиться успеха от неудач, будет отмечаться 15 августа. Инициаторы этого дня убеждены, что, пока вы вкладываете энергию во что-то, вы никогда по-настоящему не потерпите поражение. Я тоже.

Поэтому я решил провести весь август, делясь своими мнениями, своими стратегиями и механизмами для решения этой темы. Ты со мной? Расскажи мне свою историю неудач и перемен".

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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