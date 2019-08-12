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Красюк: Контракт на бой с Такамом еще не подписан

Красюк: Контракт на бой с Такамом еще не подписан
13:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Усик уже отправился в Лос-Анджелес для подготовки к поединку против камерунца.

Промоутер Александр Красюк дал интервью, в котором рассказал о подготовке украинского боксера Александра Усика к бою против Карлоса Такама. По его словам, Усик уже улетел для подготовки в Лос-Анджелес, но пока не может официально объявить о согласованном поединке с Карлосом Такамом.

«Усик улетел вместе со своей командой в Лос-Анджелес для подготовки к предстоящему поединку, который по неподтвержденной информации состоится в середине октября в Чикаго. Мы говорим так, поскольку мы еще не имеем подписанных контрактов с Карлосом Такамом. Как только будут подписаны – мы сможем объявить официально об этом поединке», — сказал Красюк в интервью Luckypunch.net для Facebook.

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По словам промоутера Усика, количество спарринг-партнеров в США не сопоставимо с их количеством в Украине.

«Усик тренируется в зале, который принадлежит менеджеру Эгису Климасу. Честно говоря, количество спарринг-партнеров в США даже приблизительно не может сравниваться с тем количеством, которое есть в Украине. Подбор партнеров и его технология ничем не отличается от других стран».

Красюк выразил надежду, что бой Усика с Такамом состоится в назначенное время.

«Проблем с организацией не было. У Такама истек контракт с Matchroom, после чего он несколько недель подумал и снова дал согласие на бой с Усиком. Надеюсь, никто не травмируется и бой состоится в назначенное время».

За поединок против Такама украинец заработает 1,2 миллиона долларов. Напомним, что бойцы должны были выйти в ринг еще 25 мая, однако бой был перенесен из-за травмы украинского боксера на 12 октября.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Красюк, Карлос Такам.
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