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Головкин - Деревянченко: стороны близки к подписанию контракта

Головкин - Деревянченко: стороны близки к подписанию контракта
18:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Головкин и Деревянченко близки к подписанию контракта на бой.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и экс-претендент на титул Сергей Деревянченко близки к подписанию контракта на бой, сообщает Boxingnews24. Их встреча может состояться 5 октября 2019 года на арене «Мэдисон Сквер Гарден», что в Нью-Йорке.

Ожидается, что стороны поставят подписи под контрактом в ближайшие дни. На кону встречи Головкина с Деревянченко будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который стал вакантным после того, как руководство этой организации лишило Сауля Альвареса регалии. Последний не сумел договориться об обязательной защите от посягательств Сергея Деревянченко.

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Для украинца это будет уже вторая попытка завоевать этот пояс. Ранее он проиграл схватку за него Дэниелу Джейкобсу.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости спорта, Бокс новости, Сергей Деревянченко.
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