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Владимир Кличко обратился к своим критикам

Владимир Кличко обратился к своим критикам
08:38 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:Украинский боксер заверяет, что его бои не были самыми скучными в истории.

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к своим недоброжелателям и критикам, которые считают его бои скучными, поскольку он, явно доминируя, не шел на лишний риск и затягивал поединки в поздние раунды.

На своей странице в Twitter Владимир Кличко поделился интересным историческим фактом. Он рассказал о поединке между Энди Боуэном и Джеком Бурком, который длился два дня. Этот бой состоялся в конце XIX века, когда бойцы провели в ринге 110 раундов.

«После некоторого исследования думаю, что теперь я могу опровергнуть мнение, что некоторые из моих поединков были скучными. Проверьте этот факт: вы буквально можете часами спать, просыпаться, и бой все еще продолжается!

Самый длинный боксерский поединок (в перчатках) в истории продолжался 110 раундов. Это началось около 9:00 вечера 6 апреля 1893 и закончилось на следующий день, а именно – в 4:00 утра.

Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec

Энди Боуэн и Джек Бурк сражались в течение семи часов и 19 минут в Новом Орлеане, штат Луизиана».

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