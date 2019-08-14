Владимир Кличко обратился к своим критикам

Новости спорта:Украинский боксер заверяет, что его бои не были самыми скучными в истории.

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился к своим недоброжелателям и критикам, которые считают его бои скучными, поскольку он, явно доминируя, не шел на лишний риск и затягивал поединки в поздние раунды.

На своей странице в Twitter Владимир Кличко поделился интересным историческим фактом. Он рассказал о поединке между Энди Боуэном и Джеком Бурком, который длился два дня. Этот бой состоялся в конце XIX века, когда бойцы провели в ринге 110 раундов.

After some research I think I can now squash opinions that some of my fights were “boring”! Check this one out: you literally could go to sleep for hours, wake up, and the fight is still going on!! pic.twitter.com/3KxLxoPerW — Klitschko (@Klitschko) 11 серпня 2019 р.

«После некоторого исследования думаю, что теперь я могу опровергнуть мнение, что некоторые из моих поединков были скучными. Проверьте этот факт: вы буквально можете часами спать, просыпаться, и бой все еще продолжается!

Самый длинный боксерский поединок (в перчатках) в истории продолжался 110 раундов. Это началось около 9:00 вечера 6 апреля 1893 и закончилось на следующий день, а именно – в 4:00 утра.

Энди Боуэн и Джек Бурк сражались в течение семи часов и 19 минут в Новом Орлеане, штат Луизиана».