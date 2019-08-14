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Хирн ответил Руису на его угрозы сорвать реванш с Джошуа

Хирн ответил Руису на его угрозы сорвать реванш с Джошуа
18:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдди Хирн ответил на заявление мексиканца Энди Руиса о нежелании проводить бой с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Британский промоутер Эдди Хирн ответил на заявление чемпиона WBA, IBF и WBO Энди Руиса о нежелании проводить бой с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

"Контракт на матч-реванш был подписан перед первым боем. Другого контракта нет. Наша обязанность - уведомить Руиса о времени, дате и месте проведения поединка. Мы это сделали. Вот и все. Контракт обязывает их провести матч-реванш. Никаких разговоров между нашими командами о том, что бой может не состояться, не было. Никакой проблемы я не вижу.

Любая задержка - и Руис потеряет титулы, что ему вряд ли понравится. У него есть выбор: начать судебную тяжбу, которая может исключить его из бокса на много лет, или провести защиту поясов против соперника, которого он уже побеждал, и получить за это кучу денег. Не сомневаюсь, что он предпочтет провести бой", – объяснил Хирн в интервью Sky Sports.

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Напомним, что Энди Руис заявил, что его не устраивает Саудовская Аравия в качестве места проведения боя, и матч-реванш должен пройти на его условиях, а он хочет провести его в США.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн, Джошуа - Руис.
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