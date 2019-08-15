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Спенс: Руис снова нокаутирует Джошуа

Спенс: Руис снова нокаутирует Джошуа
10:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эррол Спенс сделал свой прогноз на реванш Джошуа - Руис.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис в реванше с британцем Энтони Джошуа одержит повторную победу.

Спенс полагает, что Руис вновь нокаутирует соперника, как и 1 июня, когда они провели первый бой в Нью-Йорке.

«На мой взгляд, Джошуа и его команда недооценили Руиса. У него колоссальный опыт и любительское прошлое. Всем известно, что у Джошуа стеклянный подборок. Энди воспользовался этим.

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Он вновь нокаутирует Джошуа», — приводит слова Спенса BoxingNews24.

Повторный поединок Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Руис, победив Джошуа, лишил его всех чемпионских титулов. В контракте был прописан реванш до конца 2019 года.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эррол Спенс.
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