Льюис: Разочарован словами Джошуа

Джошуа в интервью Sky Sports назвал Льюиса клоуном и заявил, что не уважает 53-летнего экс-боксера.

«Разочарован словами Джошуа, но я понимаю, что этот «ревнивый» рассказ был сделан только после того, как я раскритиковал его за переговоры с Уайлдером.

Внезапно я стал хейтером. Спросите, кому полезны эти высказывания. Не Джошуа. И не мне», - написал Льюис на своей странице в Твиттере.

Disappointed in AJ’s words but I understand that this “jealousy” narrative was only fabricated AFTER I criticized them for Wilder negotiations. All of the sudden im a hater. Ask who benefits from such a simple minded narrative? Not AJ. Not me.