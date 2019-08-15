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Льюис: Разочарован словами Джошуа

Льюис: Разочарован словами Джошуа
13:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легендарный британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис отреагировал на выпад со стороны Энтони Джошуа.

Джошуа в интервью Sky Sports назвал Льюиса клоуном и заявил, что не уважает 53-летнего экс-боксера.

«Разочарован словами Джошуа, но я понимаю, что этот «ревнивый» рассказ был сделан только после того, как я раскритиковал его за переговоры с Уайлдером.

Внезапно я стал хейтером. Спросите, кому полезны эти высказывания. Не Джошуа. И не мне», - написал Льюис на своей странице в Твиттере.

Также Льюис добавил, что они с Джошуа действительно сделаны из разного теста. Экс-соперник Виталия Кличко написал, что он не беспокоился о статусе неоспоримого чемпиона мира, а преследовал эту цель, пока она не была достигнута.

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Бокс, Леннокс Льюис, Джошуа, Новости бокса.
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