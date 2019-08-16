Следующий бой Усика: имя соперника станет известно на следующей неделе

Новости спорта:Эдди Хирн анонсировал поединок Александра Усика в супертяжах.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн на своей официальной странице в Twitter сделал анонс, связанный со следующим боем бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Британский промоутер сообщил, что дебютный поединок украинца в супертяжах состоится 12 октября в Чикаго и пройдет на арене WintrustArena, которая вмещает больше 10 тысяч человек.

Также Хирн заявил, что все остальные детали касательно боя Усика будут известны на следующей неделе.