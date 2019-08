Следующий бой Усика: имя соперника станет известно на следующей неделе

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн на своей официальной странице в Twitter сделал анонс, связанный со следующим боем бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Британский промоутер сообщил, что дебютный поединок украинца в супертяжах состоится 12 октября в Чикаго и пройдет на арене WintrustArena, которая вмещает больше 10 тысяч человек.

Save the date! @usykaa is coming @dazn_usa ! Full show details dropping next week #October12 @wintrustarena @AKrassyuk @KlimasBoxing pic.twitter.com/ib65vbGD1t

— Eddie Hearn (@EddieHearn) August 15, 2019