"Могу нокаутировать любого": Кэмпбелл перед боем с Ломаченко

Новости спорта:Британец Люк Кэмпбелл назвал украинца лучшим боксером в мире в данный момент.

Британский проспект Люк Кэмпбелл, выступающий в легком дивизионе, высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

Подопечный Эдди Хирна заявил, что собирается нокаутировать своего соперника, которого считает лучшим вне зависимости от весовой категории в данный момент.

"Повторюсь, что он лучший вне зависимости от весовой категории. Это заставляет меня еще больше тренироваться, чтобы быть в наилучшей форме. Да, бой с таким - это как раз тот уровень, который мне нужен.

Прекрасно осведомлен, насколько он хорош и на что способен. Но я также отлично знаю, что могу я, и что я буду делать в ринге.

Думаю, я могу нокаутировать любого, если правильно попаду. Верю в то, что являюсь одним из сильнейших панчеров легкого веса", - приводит слова Кэмпбелла World Boxing News.