Сауль Альварес ни с кем не хочет боксировать, кроме Ковалева

Новости спорта:Сауль Альварес будет ждать результата поединка россиянина с Ярдом.

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева - Эгис Климас рассказал о возможном поединке с обладателем поясов WBA и WBC в средней весовой категории Саулем Альваресом.

Климас заявил, что Канело хочет провести бой только с его подопечным, поэтому мексиканец ожидает результата боя россиянина с британцем Энтони Ярдом, который состоится 24 августа в Челябинске (Россия).

"Альварес дал понять, что он ни с кем, кроме Ковалева боксировать не хочет. Сейчас он ждет результата поединка Сергея с Ярдом. Из-за этого бой с Ярдом очень мотивирует Ковалева, ведь победа над ним, можно сказать, будет гарантировать бой с Альваресом.

С финансовой точки зрения сейчас все в порядке, хотя изначально они затягивали и играли в игры, как это все обычно делают. Это безумие, какие деньги они предложили в самом начале. Затем они изменили условия, и тогда мы уже смогли сесть и все обсудить", – приводит слова Климаса Boxing Scene.