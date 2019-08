Фьюри назвал дату и место боя-реванша с Уайлдером

Новости спорта:"Цыганский король" анонсировал второй бой с чемпионом WBC.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в прямом эфире передачи ESPN's Now or Never анонсировал второй поединок с обладателем пояса WBC в хэвивейте Деонтеем Уайлдером.

"Цыганский король" подтвердил, что реванш с американцем состоится 22 февраля в следующем году. Местом проведения боя был выбран Лас-Вегас (США).

Перед долгожданным поединком, звездные супертяжеловесы проведут промежуточные поединки. Тайсон Фьюри встретится на ринге с непобежденным шведом Отто Уаллином 14-го сентября, а Деонтей Уайлдер будет боксировать в реванше с известным кубинцем Луисом Ортисом 23 ноября.

Отметим, что первый поединок между Фьюри и Уалйдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.