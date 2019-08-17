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Усик встретился с известным голливудским актером

Усик встретился с известным голливудским актером
12:59 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец Марк Уолберг - ярый поклонник бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик встретился и известным американским актером Марком Уолбергом. Об этом сам украинец сообщил в Instagram, опубликовав совместное фото с голливудской звездой.

Напомним, что Усик находится в США, где начал подготовку к дебютному поединку в супертяжелом весе, который состоится 12 октября. Тренировочный лагерь украинца располагается в Окснарде (Калифорния).

Соперником Усика должен стать Карлос Такам, но бой может не состояться. Все из-за того, что камерунец подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

 
 
 
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Met with Hollywood actor , a very positive man and modest Mark Wahlberg# usyk17 #lomus17 #ukraine #boxing #Cinema#usyktakam #17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

48-летний Уолберг известный своими ролями в таких фильмах: «Планета обезьян», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Макс Пэйн», «Боец» и другие.

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Марк Уолберг, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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