Усик встретился с известным голливудским актером

Новости спорта:Американец Марк Уолберг - ярый поклонник бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик встретился и известным американским актером Марком Уолбергом. Об этом сам украинец сообщил в Instagram, опубликовав совместное фото с голливудской звездой.

Напомним, что Усик находится в США, где начал подготовку к дебютному поединку в супертяжелом весе, который состоится 12 октября. Тренировочный лагерь украинца располагается в Окснарде (Калифорния).

Соперником Усика должен стать Карлос Такам, но бой может не состояться. Все из-за того, что камерунец подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

В последнем поединке Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

48-летний Уолберг известный своими ролями в таких фильмах: «Планета обезьян», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Макс Пэйн», «Боец» и другие.