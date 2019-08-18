Леннокс Льюис может возобновить карьеру ради боя с Джошуа

Новости спорта:Менеджер легендарного боксера намекнул на возможное возвращение Льюиса в ринг.

Джош Дубин, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Леннокса Льюиса ответил на критику со стороны бывшего чемпиона Энтони Джошуа. По словам Дубина, Льюис может возобновить карьеру и побить Энтони.

«Леннокс Льюис может съесть несколько шоколадных батончиков, возобновить карьеру и побить Джошуа», — приводит слова Джоша Дубина Talk Sport.

Напомним, Льюис является последним абсолютным чемпионом в тяжёлом весе из Великобритании. Он одержал исторические победы над Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом.

Джошуа 1 июня сенсационно уступил Энди Руису. Льюис после боя сказал, что сомневается в подготовке Джошуа. Также Леннокс поставил под сомнение квалификацию тренера британского боксёра.