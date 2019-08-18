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"Нокаутирую Ковалева": слова Ярда перед боем в Челябинске

"Нокаутирую Ковалева": слова Ярда перед боем в Челябинске
17:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Энтони Ярд пообещал нокаутировать Ковалёва.

24 августа в Челябинске состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым и официальным претендентом на пояс Энтони Ярдом.

Незадолго до встречи британец поделился ожиданиями от него, пообещав нокаутировать Ковалёва.

«Вижу, что нокаутирую Ковалёва. Не знаю, когда это случится и как именно. Я не волшебник, чтобы предсказывать это. Что касается статуса боя, то отношусь к нему так, как и к предыдущим боям. Так что не буду действовать безрассудно», — приводит слова британского спортсмена BoxingScene.

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Для Сергея Ковалёва это будет первая защита пояса после возвращения титула по версии WBO. В предыдущем бою он справился с Элейдером Альваресом.

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