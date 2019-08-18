Бетербиев поблагодарил Гвоздика за шанс на объединение титулов

Новости спорта:Российский чемпион Бетербиев признателен украинцу Гвоздику за предстоящий бой.

Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев выразил признательность чемпиону мира по версии WBC Александру Гвоздику за возможность провести объединительный поединок.

Встреча россиянина с Гвоздиком состоится 18 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

«Хотелось бы выразить благодарность промоутерской компании Top Rank и Александру Гвоздику за то, что объединительный бой стал возможным. Это то, чего так ждали болельщики по всему миру.

У нас получится отличный поединок двух чемпионов, которые полны стремления стать абсолютными чемпионами. С нетерпение жду выхода в ринг 18 октября», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

Поединок с Гвоздиком станет для Бетербиева вторым в 2019 году. Ранее он нокаутировал Радивое Каладжича.