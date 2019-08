Гвоздик: Я знаю, что стану объединенным чемпионом

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик прокомментировал официальное объявление своего объединительного боя против россиянина Артура Бетербиева, которому принадлежит пояс IBF.

"Моя первая цель заключалась в завоевании титула чемпиона мира в полутяжелом весе. Теперь я хочу объединить пояса, и моя миссия начнется с Артура Бетербиева. Это будет увлекательный бой, который принесет удовольствие болельщикам. Фанаты просили устроить наш поединок, и мы это сделаем.

A Light Heavyweight unification is set. @ABeterbiev faces Oleksandr "The Nail" Gvozdyk on Friday, Oct. 18 on @ESPN at Philadelphia's @LiacourasCenter. #BeterbievNail pic.twitter.com/LpWIW1thII

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2019