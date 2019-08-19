Фьюри сделал свой прогноз на бой Ковалев - Ярд

Новости спорта:"Цыганский король" не сомневается в победе своего соотечественника.

«Линейный» чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) дал свой прогноз на бой между чемпионом WBC в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33-3-1, 28 КО) и своим соотечественником британцем Энтони Ярдом (18-0, 17 КО). «Цыганского короля» цитирует BoxingScene.

«Я думаю, что если Ярд не сможет победить Ковалева, то он должен забыть об чемпионстве. Я не говорю, что Ковалев слабак, но топовый молодой боксер должен победить топового старшего. Я верю, что он сделает это. Он будет хорошим маленьким чемпионом.

Проигрыш Андре Уорду повлиял на Ковалева. Он проиграл Альваресу, а затем вернулся, чтобы победить его.

Мне кажется, Ярд нокаутирует его, а не просто перебьет по очкам».

Напомним, поединок между Ярдом и Ковалевым пройдет 24 августа в Челябинске.