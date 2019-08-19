Головкин начал подготовку к поединку с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь перед следующим поединком.
Традиционно для себя Головкин отправился в лагерь Big Bear в американском штате Калифорния. Фото оттуда опубликовал спортивяый диетолог Джеймс Локвуд.
"Легкая пробежка к основанию горы, быстрый шаг к вершине, прекрасное утро с GGG и Али", - написал Локвуд, который к публикации среди хештегов добавил такие, как "тренировочный лагерь", "лагерь чемпиона" и "всегда готовы".
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A light jog to the base of the mountain, a weighted quick paced hike to the peak, a nice little Saturday morning w @gggboxing & @ali_akhmedov_officialpage #teamggg #GGG #elevationtraining #cardiofordays #conditioning #endurance #outdoortraining #strength #power #boxing #trainingcamp #champcamp #teamwork #running #runfast #nutrition #cleaneating #speedkills #alwaysready #sportsperformance #livethelifeyoulove
Следующим соперником Головкина должен стать украинец Сергей Деревянченко в поединке за вакантный титул IBF. Дата поединка – 5 октября в Нью-Йорке.