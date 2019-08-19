Головкин начал подготовку к поединку с Деревянченко

Новости спорта:Геннадий Головкин приступил к подготовке к своему следующему поединку.

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь перед следующим поединком.

Традиционно для себя Головкин отправился в лагерь Big Bear в американском штате Калифорния. Фото оттуда опубликовал спортивяый диетолог Джеймс Локвуд.

"Легкая пробежка к основанию горы, быстрый шаг к вершине, прекрасное утро с GGG и Али", - написал Локвуд, который к публикации среди хештегов добавил такие, как "тренировочный лагерь", "лагерь чемпиона" и "всегда готовы".

Следующим соперником Головкина должен стать украинец Сергей Деревянченко в поединке за вакантный титул IBF. Дата поединка – 5 октября в Нью-Йорке.