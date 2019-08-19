Сондерс: Я бы справился с Головкиным лучше, чем Альварес

Новости спорта:Билли Джо Сондерс заявил, что способен победить Геннадия Головкина.

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс заявил, что способен победить представителя Казахстана Геннадия Головкина.

"Когда я видел, как боксируют Головкин и Альварес, то подумал, что могу победить их обоих. Мне 29 лет, поэтому будет странно, если я не сумею побить Головкина. Думаю, что победил бы его с большим отрывом.

Я готов встретиться с Геннадием в любое время. Мне все равно, где, в какой весовой категории. Главное - что я легко смогу перебоксировать его. Думаю, что я бы справился с Головкиным лучше, чем это сделал Альварес", - приводит слова Сондерса Boxing Scene.

Ранее Сондерс заявил о желании провести бой с обладателем поясов WBA и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.