Гвоздик назвал свою главную цель в боксе

Новости спорта:Украинский боксер Александр Гвоздик обозначил свою цель в боксе.

Обладатель титула чемпиона мира в полутяжелом дивизионе по версии WBC Александр Гвоздик рассказал, что означает для него поединок против владельца пояса IBF Артура Бетербиева.

"Моя цель и мечта - быть абсолютным чемпионом мира. И теперь у меня появилась возможность сделать еще один шаг на пути к ней", - цитирует украинского боксера ESPN.

Официальный постер боя Бетербиев - Гвоздик, победа в котором приблизит украинца к мечте:

Украинский спортсмен также признался, что несмотря на переезд в США вначале своей профессиональной карьеры, он довольно часто приезжает в свой родной город.