Ломаченко - Кэмпбелл: назван гонорар британца за бой

Новости спорта:Британец Люк Кэмпбелл за выход в ринг против нашего чемпиона заработает 1 миллион фунтов стерлингов.

Люк Кэмпбелл, который 31 августа в Лондоне проведет чемпионский бой с Василием Ломаченко, за выход в ринг получит чек на 1 миллион фунтов стерлингов (1 122 000 долларов). И это рекордный гонорар для британца, который провел на профессиональном ринге 22 поединка. Украинец также заработает пока что самый большой чек в профессиональной карьере.

Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии. Также украинец выставляет на кон свои чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Бой пройдет 31 августа в Лондоне на арене О2, а на него уже проданы все билеты.

Ранее стало известно, что гонорар, который получит Ломаченко за предстоящий бой, станет рекордным в его карьере.

В прошлом бою Василий дрался с британцем Энтони Кроллой, которого нокаутировал в четвертом раунде, защитив чемпионские титулы WBO и WBA.