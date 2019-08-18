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Магдалено в стиле Ломаченко победил Ривьеру (Видео)

Магдалено в стиле Ломаченко победил Ривьеру (Видео)
14:12 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джесси Магдалено в 10-раундовом бою победил Рафаэля Ривьеру.

Экс-чемпион мира во втором легчайшем весе Джесси Магдалено вернулся в ринг.

В апреле 2018 года Магдалено потерял свой титул, досрочно проиграв Айзеку Догбо.

Этой ночью Магдалено подрался против бывшего претендента на титул 25-летнего мексиканца Рафаэля Ривьеры.

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В одном из моментов боя Магдалено вообразил себя тореадором, напомнив таким образом движения Василия Ломаченко в бою с Хосе Сосой.

Джесси выиграл по очкам по итогам 10 раундов – 89-81, 89-81, 88-82.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Джесси Магдалено, Рафаэль Ривьера.
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