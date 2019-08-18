Магдалено в стиле Ломаченко победил Ривьеру (Видео)

Экс-чемпион мира во втором легчайшем весе Джесси Магдалено вернулся в ринг.
В апреле 2018 года Магдалено потерял свой титул, досрочно проиграв Айзеку Догбо.
Этой ночью Магдалено подрался против бывшего претендента на титул 25-летнего мексиканца Рафаэля Ривьеры.
В одном из моментов боя Магдалено вообразил себя тореадором, напомнив таким образом движения Василия Ломаченко в бою с Хосе Сосой.
Magdaleno feeling himself - miming a bull fighter after avoiding Rivera’s punches. A taunt Lomachenko employed against Sosa. #MagdalenoRivera #NavarreteDeVaca #boxing #ESPN pic.twitter.com/Iluf4k88E1
— Harry Zahn (@harry_zahn) August 18, 2019
Джесси выиграл по очкам по итогам 10 раундов – 89-81, 89-81, 88-82.