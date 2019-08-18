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Ломаченко - Кэмпбелл: боксеры прошли процедуру предварительного взвешивания

Ломаченко - Кэмпбелл: боксеры прошли процедуру предварительного взвешивания
12:24 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Люк Кэмпбелл тяжелее своего оппонента за две недели до поединка

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе (до 61,235 кг) украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и его соперник британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до поединка.

Результаты взвешивания:

Ломаченко — 62,78 кг Кэмпбелл — 64,27 кг.

 
 
 
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Всего 2 недели осталось

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

p>Напомним, поединок Ломаченко – Кэмпбэлл состоится 31 августа в Лондоне на арене O2.

Как Ломаченко готовиться нокаутировать Кэмпбелла (Видео)

На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO, а также вакантный титул WBC.

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Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Ломаченко – Кэмпбелл, Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.
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