Ломаченко - Кэмпбелл: боксеры прошли процедуру предварительного взвешивания

Новости спорта:Люк Кэмпбелл тяжелее своего оппонента за две недели до поединка

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе (до 61,235 кг) украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и его соперник британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до поединка.

Результаты взвешивания:

Ломаченко — 62,78 кг Кэмпбелл — 64,27 кг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всего 2 недели осталось Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 17 Авг 2019 в 1:19 PDT

p>Напомним, поединок Ломаченко – Кэмпбэлл состоится 31 августа в Лондоне на арене O2.

На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO, а также вакантный титул WBC.