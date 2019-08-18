Ломаченко - Кэмпбелл: боксеры прошли процедуру предварительного взвешивания

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе (до 61,235 кг) украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) и его соперник британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания за две недели до поединка.
Результаты взвешивания:
Ломаченко — 62,78 кг Кэмпбелл — 64,27 кг.
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p>Напомним, поединок Ломаченко – Кэмпбэлл состоится 31 августа в Лондоне на арене O2.
На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO, а также вакантный титул WBC.