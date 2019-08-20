Красюк сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта:Александр Красюк считает, что предстоящий бой будет самым сложным для украинца.

Александр Красюк, промоутер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), в интервью Luckypunch.net поделился своим мнением о бое за титулы WBA, WBC и WBO в легком весе между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО).

«Я вам честно скажу, с нетерпением жду этого поединка. На мой взгляд, это будет самый сложный бой в карьере украинца. С обратной стороны этот поединок даст Ломаченко возможность спрогрессировать, как и боксеру, хотя там ему уже особо некуда прогрессировать, так и как подростающей звезде, и стать хрестоматийным боксером.

Бой с Кэмпбеллом очень непростой со всех боксерских точек зрения, также и с медийной точки зрения, ведь он будет драться в Великобритании, в Лондоне, против местного олимпийского чемпиона, где весь стадион будет поддерживать Кэмпбелла.

Однако опять же, чем отличается британский болельщик от всех других болельщиков, они разбираются в боксе, они поддерживают своих, но болеют за бокс. Когда Василий одержит победу, они будут стоя его приветствовать и желать успеха.

В общем, нас ждет очень серьезный поединок».

Поединок, напомним, пройдет 31 августа в Лондоне.