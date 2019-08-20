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Поветкин: Хьюи Фьюри - корявый, неудобный соперник

Поветкин: Хьюи Фьюри - корявый, неудобный соперник
15:37 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин Александр Поветкин прокомментировал подготовку к бою против Хьюи Фьюри.

31 августа Александр Поветкин (34-2, 24 КО) проведет в Лондоне поединок против Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО) после длительного перерыва.

"Уже непосредственно готовимся к этому бою, — говорит боксер. — С 12 августа начались спарринги — эту неделю и следующую будем спарринговать, потому что времени не так много, потом 27 августа поедем на бой".

Для 24-летнего Фьюри бой будет иметь важное значение, и российский боксер полагает, что британец постарается максимально использовать свое преимущество в габаритах и свой неудобный для соперника стиль.

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"Фьюри — молодой, непростой, наверное, какой-то корявый, неудобный соперник, — отметил Поветкин. — Он нестандартный, неудобный, высокий, не поймешь, откуда полетит рука. Я думаю, что он будет боксировать так, как всегда боксирует, — на дистанции, когда сближаться будем, он будет пробовать "вязать". Вот и вся его работа будет".

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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