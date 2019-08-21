Украинский боксер Постол сразится за чемпионский пояс с непобедимым американцем

Новости спорта:Виктор Постол попытается завоевать пояс WBC и WBO в первом полусреднем весе.

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) может провести чемпионский бой в конце года против обладателя поясов WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО).

Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что командам боксеров пора приступить к переговорам. У сторон есть время до 20 сентября договориться по поводу проведения боя, иначе будут назначены промоутерские торги. Об этом сообщает ESPN.

С большой долей вероятности, бой Рамирес – Постол пройдет в конце текущего года, в ноябре или декабре. На кону будут стоять оба пояса Рамиреса.

Напомним, в своем предыдущем бою Виктор Постол 27 апреля победил Мохамеда Мимуна.