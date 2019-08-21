В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира

Новости спорта:Стипе Миочич после своей победы над Даниэелем Кормье значительной улучшил свои позиции в рейтинге.

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Джон Джонс возглавляет обновлённый рейтинг организации вне весовых категорий, россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку, сообщает официальный сайт UFC.

Американец Стипе Миочич, который в главном бою вечера UFC 241 нокаутировал Даниэля Кормье, поднялся на семь мест и теперь занимает четвёртую позицию. А вот его 40-летний соотечественник разом потерял 6 пунктов и теперь занимает седьмую строчку.

Пауло Коста, который победил Йоэля Ромеро, стал вторым в рейтинге средней весовой категории.

Рейтинг UFC вне весовых категорий:

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Макс Холлоуэй

7. Даниэль Кормье

8. Дастин Порье

9. Камару Усман

10. Тони Фергюсон