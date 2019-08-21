В UFC кардинально изменился рейтинг лучших бойцов мира

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Джон Джонс возглавляет обновлённый рейтинг организации вне весовых категорий, россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку, сообщает официальный сайт UFC.
Американец Стипе Миочич, который в главном бою вечера UFC 241 нокаутировал Даниэля Кормье, поднялся на семь мест и теперь занимает четвёртую позицию. А вот его 40-летний соотечественник разом потерял 6 пунктов и теперь занимает седьмую строчку.
Пауло Коста, который победил Йоэля Ромеро, стал вторым в рейтинге средней весовой категории.
Рейтинг UFC вне весовых категорий:
1. Джон Джонс
2. Хабиб Нурмагомедов
3. Генри Сехудо
4. Стипе Миочич
5. Аманда Нуньес
6. Макс Холлоуэй
7. Даниэль Кормье
8. Дастин Порье
9. Камару Усман
10. Тони Фергюсон