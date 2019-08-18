Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута

Новости спорта:Стипе Миочич нокаутировал Дэниела Кормье в чемпионском бою UFC.

В Анахайме в рамках турнира UFC 241 Стипе Миочич вернул себе чемпионский пояс в тяжелом весе, нокаутировав Дэниела Кормье.

Развязка в бою, напомним, наступила в четвертом раунде.

Миочич изменил свою тактику ведения схватки. Он стал часто бить Кормье по печени. Кормье подобрал защиту к таким ударам, но в какой-то момент Стипе сменил акцент и начал наносить удары в голову Дэниелу, и в итоге добился успеха. Судья остановил поединок.