Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута

В Анахайме в рамках турнира UFC 241 Стипе Миочич вернул себе чемпионский пояс в тяжелом весе, нокаутировав Дэниела Кормье.
Развязка в бою, напомним, наступила в четвертом раунде.
DANIEL CORMIER GOT KNOCKED THE FUCK OUT! #UFC241 pic.twitter.com/84CZHQ3HLH
— ⚡Mr. Mason⚡ (@Mr251_) August 18, 2019
Миочич изменил свою тактику ведения схватки. Он стал часто бить Кормье по печени. Кормье подобрал защиту к таким ударам, но в какой-то момент Стипе сменил акцент и начал наносить удары в голову Дэниелу, и в итоге добился успеха. Судья остановил поединок.