Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута

В Анахайме в рамках турнира UFC 241 Стипе Миочич вернул себе чемпионский пояс в тяжелом весе, нокаутировав Дэниела Кормье.

Развязка в бою, напомним, наступила в четвертом раунде.

DANIEL CORMIER GOT KNOCKED THE FUCK OUT! #UFC241 pic.twitter.com/84CZHQ3HLH

— ⚡Mr. Mason⚡ (@Mr251_) August 18, 2019