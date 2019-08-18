Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Ракицкий спровоцировал потасовку в России (Видео)
Ракицкий спровоцировал потасовку в России (Видео)
Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя
Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Гол на 101-й минуте, 8 мячей в одном матче - в обзоре субботних игр в Ла Лиге (Видео)
Гол на 101-й минуте, 8 мячей в одном матче - в обзоре субботних игр в Ла Лиге (Видео)

Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута

Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
14:01 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Стипе Миочич нокаутировал Дэниела Кормье в чемпионском бою UFC.

В Анахайме в рамках турнира UFC 241 Стипе Миочич вернул себе чемпионский пояс в тяжелом весе, нокаутировав Дэниела Кормье.

Развязка в бою, напомним, наступила в четвертом раунде.

Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя

Миочич изменил свою тактику ведения схватки. Он стал часто бить Кормье по печени. Кормье подобрал защиту к таким ударам, но в какой-то момент Стипе сменил акцент и начал наносить удары в голову Дэниелу, и в итоге добился успеха. Судья остановил поединок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Даниэль Кормье, Стипе Миочич, UFC 241, Кормье - Миочич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нэйт Диас - Энтони Петтис. Видео боя
02 Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя
03 Подробности инцидента с Макгрегором в баре (Видео)
04 Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
05 Леннокс Льюис может возобновить карьеру ради боя с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь