Беллью предостерег Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Новости спорта:Тони Беллью отметил, что Василий Ломаченко лучший вне зависимости от весовой категории.

В субботу, 31 августа, украинский чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок с британцем Люком Кэмпбеллом.

Соотечественник Люка Тони Беллью, который ранее также был боксером, уверен, что Кэмпбеллу придется нелегко.

"Ломаченко лучший на планете вне зависимости от веса. Он умеет делать такие вещи в ринге, которые я затрудняюсь пояснить. В плане защиты и атаки он ближе всех подобрался к Рою Джонсу-младшему, а он мой образец в боксе. Кэмпбеллу будет невероятно сложно", - приводит слова британца Sky Sports.