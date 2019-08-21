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Беллью предостерег Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Беллью предостерег Кэмпбелла перед боем с Ломаченко
10:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тони Беллью отметил, что Василий Ломаченко лучший вне зависимости от весовой категории.

В субботу, 31 августа, украинский чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко проведет поединок с британцем Люком Кэмпбеллом.

Соотечественник Люка Тони Беллью, который ранее также был боксером, уверен, что Кэмпбеллу придется нелегко.

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"Ломаченко лучший на планете вне зависимости от веса. Он умеет делать такие вещи в ринге, которые я затрудняюсь пояснить. В плане защиты и атаки он ближе всех подобрался к Рою Джонсу-младшему, а он мой образец в боксе. Кэмпбеллу будет невероятно сложно", - приводит слова британца Sky Sports.

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