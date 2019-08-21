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Малиньяджи дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Малиньяджи дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
11:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Пол считает, что британец сможет устроить Василию тяжелый бой.

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи прокомментировал предстоящий бой обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.

"Кэмпбелл - техничный и быстрый боксер. Этого мало для победы, но он хорошо подготовился, чтобы устроить Ломаченко тяжелый бой.

Я думаю, что у Люка есть возможность психологически потревожить Василия. В скучном бою он не сможет выиграть у Ломаченко - тот перестучит его по очкам. Что ему нужно для победы? Необходимо провести поединок в стремительной манере", - заявил Малиньяджи в эфире подкаста The Gloves Are Off.

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Нопомним, бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа и пройдет в Лондоне на арене О2.

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