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Арум может организовать супербой Ломаченко - Пакьяо

Арум может организовать супербой Ломаченко - Пакьяо
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боб Арум высказался за проведение супербоя Ломаченко - Пакьяо.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум выразил мнение о потенциальном поединке между 40-летним филиппинским боксером полусреднего веса Мэнни Пакьяо и 31-летним украинским легковесом Василием Ломаченко.

Слова Боб Арума приводит Twitter SiriusXM Boxing.

“Я хотел бы увидеть бой Ломаченко - Пакьяо, но не думаю, что Мэнни опустится до легкого веса. Возможно, удастся сделать этот поединок в промежуточном весе. Пакьяо был бы рад подраться в суперлегком дивизионе. Переговоров об этом поединке мы не ведем, но это интересная идея”, - цитирует Арума Tribuna.com.

Бронер передумал и может провести бой с Редкачем

Напомним, что вчера экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 30-летний американский боксер Эдриен Бронер также заявил о готовности провести поединок против украинца Василия Ломаченко в промежуточном весе: “Я также подерусь с Ломаченко в промежуточном весе до 138 фунтов (62,6 кг)”.

 Василий Ломаченко сейчас готовится к бою с Кэмпбеллом за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии. Также украинец выставляет на кон свои чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Бой пройдет 31 августа в Лондоне на арене О2.

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