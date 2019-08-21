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Хегай - Тихонов: анонс боя

Хегай - Тихонов: анонс боя
12:52 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Арнольд Хегай в ближайшую пятницу проведет бой в США.

В пятницу, 23 августа, состоится вечер бокса в американском Броукен-Эрроу (штат Оклахома), главным событием которого станет поединок россиянина Владимира Шишкина (8-0, 5 КО) и представителя США Деандре Уэйра (13-1-2, 8 КО). В андеркарте состоится бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между непобежденным украинским боксером Арнольдом Хегаем (15–0–1, 10 КО) и россиянином Владимиром Тихоновым (17–1, 10 КО). Именно бой с участием Хегая вызывает особый интерес у украинских любителей бокса.

27-летний украинец, который занимает 5-е место в рейтинге WBO и 7-е в IBF, проведет 16-й бой на профессиональном ринге. В предыдущих 15 поединках он одержал 14 побед, 10 из них нокаутом. Единственная ничья решением судей была 29 апреля 2016 года в шестом бою украинца в профи с казахстанским боксером Ержаном Залиповым. С момента той относительной неудачи прошло более трех лет, и за это время Хегай одержал 10 уверенных побед. В отличие от украинца, Владимир Тихонов знает горький вкус поражения, причем досрочного. 5 августа 2017 года в Детройте американскому полулегковесу Анхелю Эрнандесу понадобилось пять раундов, чтобы заставить рефери вмешаться в поединок, остановив избиение Владимира. За последние два года 29-летний россиянин провел только два поединка, но сумел триумфально вернуться и начать новую победную серию. Для Тихонова предстоящий бой станет 19-м, в предыдущих 18 он одержал 17 побед, 10 из них нокаутом.

Украинский боксер Постол сразится за чемпионский пояс с непобедимым американцем

Шоу пройдет в рамках популярной серии ShoBox: The New Generation на телеканале Showtime. Проект ShoBox преимущественно знакомит болельщиков с молодыми интересными проспектами.

Список всех пар файткарда вечера бокса в Оклахоме

Владимир Шишкин – Деандре Уэйр

Арнольд Хегай – Владимир Тихонов

Шохжахон Эргашев – Абдиэль Рамирес

Отто Валлин – Изима Избаки.

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Бокс, Новости бокса, Арнольд Хегай.
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