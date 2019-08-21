Деревянченко и Головкин встретятся 22 августа

Новости спорта:Украинец Сергей Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин проведут чемпионский бой.

В ближайший четверг, 22 августа, украинец Сергей Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин проведут пресс-конференцию, на которой официально будет объявлено о поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе, который должен состояться 5 октября.

По информации Boxing Scene, пресс-конференция пройдет на легендарной арене «Мэдисон-сквэр-гарден» в Нью-Йорке, где должен состояться поединок. Бой будет транслироваться на платформе DAZN, с которой у Головкина крупный контракт, и это принесет украинцу самый большой гонорар в карьере — около 5 миллионов долларов. Для Деревянченко это будет вторая попытка стать чемпионом мира, тогда как Головкин уже владел этим титулом.

Победитель этого боя выйдет на объединительный поединок с мексиканцем Саулем Альваресом, который ранее был лишен титула IBF.