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Уайлдер рассказал, почему он предпочитает нокаутировать соперников

Уайлдер рассказал, почему он предпочитает нокаутировать соперников
14:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, почему предпочитает нокаутировать своих соперников.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер без преувеличения является главной нокаутирующей силой если не во всем боксе, но в хэвивейте так точно.

"Бронзовый бомбардировщик" досрочно завершил 40 противостояний из 42-х поединков в профессиональной карьере. Единственными боксерами, которые смогли пройти всю дистанцию с американцем, стали Бермейн Стиверн и Тайсон Фьюри.

Уайлдер, в свою очередь, решил поделиться секретом своей нокаутирующей мощи и рассказал, почему он всегда пытается завершить бой досрочно, а не решением судей.

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"Мы знаем и весь мира знает, какой вид спорта является самым настоящим. Ничто не может сравниться с боксом. Если нужно, ты должен стоять на ногах на протяжении 36 минут, используя свой боксерский интеллект, чтобы предугадать действия соперника.

Я предпочитаю нокаутировать оппонента, поскольку у меня не почасовая оплата. Я не получаю больше за дополнительное время в ринге. Если говорить о супертяжелом весе, то здесь зрители обожают нокауты, поэтому я даю им то, что они просят.

В этом спорте уважают принципы и ценности, связанные с желанием стать чемпионом. Пусть бокс сейчас, возможно, и не самый популярный вид спорта в США, но мы до сих пор удерживаем его на своих плечах.

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Давайте посмотрим правде в глаза: бокс - уникальный вид спорта. В одну минуту ты можешь быть бедным, а уже в следующую - самым богатым человеком в мире", - приводит слова Уайлдера GQ.

Напомним, следующий бой Деонтей Уайлдер проведет с кубинцем Луисом Ортисом.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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