"Битва Гектора и Ахиллеса": Тайсон Фьюри заговорил о реванше с Уайлдером

Новости спорта:"Цыганский король" Тайсон Фьюри подогрел интерес ко второму поединку с чемпионом WBC.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри дал свои комментарии о предстоящем реванше с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Британец уверен, что этот поединок будет самым значимым событием в боксе и надеется, что пояс "Бронзового бомбардировщика" будет стоять на кону.

"Это будет бой Гектора и Ахиллеса наших дней. Мы являемся двумя лучшими супертяжеловесами современности. Я надеюсь, что пояс будет титул WBC будет стоять на кону. Это большая битва. Все хотят это увидеть, в том числе и я", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.