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Погба "подставил" Тайсона Фьюри (Видео)

Погба "подставил" Тайсона Фьюри (Видео)
08:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри наблюдал за ходом матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон.

В матче 2-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде сыграл вничью с Вулверхэмптоном (1:1).

Однако манкунианцы могли рассчитывать на победу, если бы хавбек Поль Погба забил пенальти во втором тайме поединка.

За матчем наблюдал известный боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Британец смотрел трансляцию матча в компании близких.

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За несколько секунд до пробития пенальти Тайсон поспорил с одним из друзей на 5 долларов, что звездный француз забьет пенальти. В итоге Фьюри проиграл пари, поскольку Погба не смог вывести свою команду вперед.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Футбол, Новости футбола, Новости бокса.
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