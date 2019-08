Погба "подставил" Тайсона Фьюри (Видео)

В матче 2-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде сыграл вничью с Вулверхэмптоном (1:1).

Однако манкунианцы могли рассчитывать на победу, если бы хавбек Поль Погба забил пенальти во втором тайме поединка.

За матчем наблюдал известный боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Британец смотрел трансляцию матча в компании близких.

Manchester United fan Tyson Fury’s funny reaction to Paul Pogba’s saved penalty against Wolves last night.

[ @IsaacLowe6] pic.twitter.com/oRsgLkOJcC

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 20, 2019