Красюк рассказал о следующем сопернике Усика

Новости спорта:Александр Красюк сообщил, что у Александра Усика пока нет официального соперника на следующий бой.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО), прокомментировал информацию о следующем сопернике украинского боксера.

Ранее сообщалось, что им станет россиянин Андрей Федосов (31-3, 25 КО).

«Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам. Пока всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение», – сказал Красюк.

Напомним, первый бой Усика в супертяжелом весе состоится 12-го октября в Чикаго.