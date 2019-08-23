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Красюк рассказал о следующем сопернике Усика

Красюк рассказал о следующем сопернике Усика
09:19 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: k2ukraine

Новости спорта:Александр Красюк сообщил, что у Александра Усика пока нет официального соперника на следующий бой.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО), прокомментировал информацию о следующем сопернике украинского боксера.

Ранее сообщалось, что им станет россиянин Андрей Федосов (31-3, 25 КО).

Красюк озвучил задачи Усика в супертяжелом весе

«Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам. Пока всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение», – сказал Красюк.

Напомним, первый бой Усика в супертяжелом весе состоится 12-го октября в Чикаго.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Андрей Федосов.
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