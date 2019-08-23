Головкин - Деревянченко: первая дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта:Чемпионский бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин провели сегодня пресс-конференцию посвященную бою 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Также боксеры провели первую дуэль взглядов. Об этом сообщает компания DAZN на своей странице в Instagram.

Деревянченко и Головкин сразятся за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Саулю «Канело» Альваресу. Мексиканец не смог согласовать поединок с обязательным претендентом Деревянченко и его лишили пояса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram . . #GGGDerevyanchenko Публикация от DAZN USA (@dazn_usa) 22 Авг 2019 в 11:23 PDT

Напомним, Деревянченко в последнем бою победил по очкам немца Джека Кулькая и получил статус обязательного претендента на чемпионский пояс IBF. Головкин в последнем бою победил Стива Роллса из Канады.