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Главная сенсация в мире бокса может потерять все чемпионские пояса через суд

Главная сенсация в мире бокса может потерять все чемпионские пояса через суд
10:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энди Руис в ближайшее время анонсирует бой с Энони Джошуа.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы британца Энтони Джошуа, рассказал, как обстоят дела с организацией второго боя своего подопечного и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом-младшим.

Британский промоутер заявил, что мексиканец в течение нескольких дней должен анонсировать реванш с Джошуа.

"В течение двух недель мы организуем пресс-конференцию. Там будут оба боксера. Мы выбирали между Саудовской Аравией, Лондоном и Нью-Йорком. Вполне нормально, что команда Руиса уточняла все вопросы, связанные с реваншем. Это их работа. Мы удовлетворили все их запросы.

Руис пока не начинал подготовку к бою-реваншу с Джошуа

Примерно через день Энди Руис анонсирует поединок. Он стремился устроить бой на нейтральной арене. Руис не хотел ехать в Великобританию. Нельзя жаловаться на Великобританию, а затем делать то же самое уже в случае с нейтральной локацией", - сказал промоутер.

Также Эдди Хирн сообщил, что представители Руиса будут вынуждены придерживаться условия контракта, поскольку, в случае отказа от реванша с Джошуа, Руис потеряет свои пояса.

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"Боги дали Руису это возможность. Благодаря богам он одержал победу над Джошуа. Он заслужил то, что сейчас имеет, но нужно оставаться мужчиной и выполнять условия контракта. Мы это делаем. И команда Руиса тоже это сделает.

Том Браун и Эл Хэймон сдержат свое обещание. Все знают, что если спор дойдет до суда, то Энди потеряет свои пояса", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

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