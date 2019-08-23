Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко: слова перед боем

Новости спорта:Боксеры уважительно отнеслись друг к другу на первой совместной пресс-конференции.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкини и украинец Сергея Деревянченко прокомментировали грядущий бок, который состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) за вакантное чемпионство IBF.

GGG лестно отозвался о своем следующем сопернике и заявил, что предсказать результат поединка будет крайне сложно.

"У меня есть прекрасный соперник, с которым я знаком довольно давно. Сергей Деревянченко – очень классный боксер. Это не игра, а настоящий поединок. Немного напуган, ведь знаю, что у Сергея очень сильная команда.

Знаю, что Деревянченко чувствует себя сильным и уверенным в себе, но это бокс. Никто не знает, кто выйдет из ринга победителем", - приводит слова Головкина Fight Hype.

Деревянченко уверен, что сможет одолеть одного из лучших средневесов мира и завоевать первое мировой титул в своей карьере.

"Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу сказать спасибо моей команде: Лу ДиБелле, Киту Конноли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.

Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу. Я хочу сделать это время концом! Приходите 5 октября, будет отличное шоу", - приводит слова Деревянченко DAZN.