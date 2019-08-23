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Кроуфорд: Боксеры из Зала славы не достигли ничего

Кроуфорд: Боксеры из Зала славы не достигли ничего
14:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион WBO Теренс Кроуфорд затронул тему потенциального боя со Эрролом Спенсом.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в очередной раз заговорил о возможном объединительном поединке с обладателем пояса IBF Эрролом Спенсом.

Непобежденный американец заявил, что, несмотря на свое желание провести унификацию, этот бой больше нужен именно Спенсу, а не ему.

"Повторюсь, что я хочу боксировать со Спенсом. Все об этом прекрасно знают, но также я не перестану повторять, что и без поединка с Эрролом, я попаду в Зал боксерской славы.

Кроуфорд узнал дату и место следующего боя

Если посмотреть на все то, чего я добился, и сравнить с тем, чего достигли боксеры из Зала славы, то окажется, что по сравнению со мной, они не достигли ничего. Поэтому я говорю людям, что Спенс мне не нужен. Наоборот, он нуждается во мне", - приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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