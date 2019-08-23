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"Не думаю, что Федосов будет соперником Усика": менеджер украинца о дебюте в хэвивейте

"Не думаю, что Федосов будет соперником Усика": менеджер украинца о дебюте в хэвивейте
15:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Менеджер Усика сомневается, что его клиент проведёт бой с россиянином Федосовым.

Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Александра Усика, опроверг информацию о том, что Усик проведёт бой с россиянином Андреем Федосовым.

«Не думаю, что Федосов будет соперником Александра. Ничего не хочу сказать плохого в адрес Федосова, но его имя в боксе не так на слуху, чтобы это было интересно телевидению и фанатам.

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Да, были подобные разговоры с упоминанием его имени, но не думаю, что именно на нём остановятся. Конкретнее по соперникам Александра будут разговаривать на следующей неделе с (промоутером) Эдди Хирном. Но и вариант с Карлосом Такамом, насколько я знаю, пока не отброшен», — цитирует Климаса «Р-Спорт».

Предполагается, что Усик дебютирует в тяжёлом весе 12 октября в Чикаго (США).

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Бокс, Эгис Климас, Александр Усик, Бокс новости.
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