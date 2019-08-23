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Ломаченко хочет наказать Лопеса, как Нурмагомедов - Макгрегора

Ломаченко хочет наказать Лопеса, как Нурмагомедов - Макгрегора
22:45 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Василий Ломаченко не скрывает, что хочет подраться с американцем.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) заявил, что хочет подраться с Теофимо Лопесом (14-0, 11 КО) и объяснил почему:

«Возможность претендовать на титул абсолютного чемпиона мира точно не считаю фортуной. Я очень давно стою в очереди за званием абсолютного чемпиона мира.

Я пытался это сделать, как только пришел в профессиональный бокс. Я пытался это сделать в одной весовой категории, мне не удалось это в связи с тем, что не удалось договориться с другими промоутерами. Мне пришлось подняться в другую весовую категорию. Там произошла такая же ситуация.

После этого я поднялся в 61 кг. У меня один пояс появился, затем второй, и вот появился шанс боксировать за третий пояс. Причем шанс представился больше моему промоутеру, который зацепился за этот шанс, организовал мне третий титульный поединок. Получается, что победитель дуэли с Кэмпбеллом выйдет на победителя дуэли Ричард Комми – Теофимо Лопес.

Тренировочный лагерь Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом (Видео)

С кем из них хотел бы боксировать? Не из-за техники, не из-за умений, хотел бы боксировать на личных амбициях с Теофимо Лопесом. Потому что много всего он наговорил, много всего заявил. Конечно, цепляют его слова. Но это не месть. Когда я рос, меня учили, что все, что ты сказал, за это должен всегда отвечать.

В Америке они относятся к этому не как к спорту, а как к бизнесу. Элементарный пример, когда Макгрегор дрался с Хабибом. Макгрегор тоже много наговорил перед боем. Когда Хабиб прижал его, наносил удары, Макгрегор говорил: зачем ты так злишься, так сильно бьешь, это ведь всего лишь бизнес. Может, у Теофимо Лопеса такая же стратегия. Но пока я все это воспринимаю буквально.

То, что говорит Теофимо Лопес, выгодно всем. И мне также, конечно, не буду скрывать. Нельзя забывать, что профессиональный бокс – это бизнес, здесь зарабатываются деньги. Я не хочу принимать, что это бизнес, но мне приходится играть по этим правилам.

Мне облегчает ситуацию, когда мой противник так себя ведет. Мне практически ничего не нужно делать, не нужно раскручивать бой, противник сам все делает. Промоутеру ничего не остается, как подать это все на красивом блюде».

Напомним, эксперты считают, что Ломаченко нокаутирует Люка Кэмпбелла в своем следующем поединке.

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