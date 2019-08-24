Деонтей Уайлдер: Фьюри привык боксировать только со слабыми соперниками

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри провести бой с малоизвестным шведом Отто Уаллином.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал решение британца Тайсона Фьюри провести бой с малоизвестным шведом Отто Уаллином.

"Фьюри хороший боксер, но он играет в безопасные игры. Я не хочу, чтобы люди думали, что я неуважительно отношусь к своим соперникам. Не собираюсь называть боксеров "бомжами" или еще как-то. Этот вид спорта очень брутален, поэтому я не хочу делать подобных заявлений.

Но давайте признаем: Тайсон Фьюри привык боксировать только со слабыми соперниками. Он делает это на протяжении всей карьеры. Фанаты бокса могут вспомнить только два факта о нем: Тайсон побил Владимира Кличко и был нокаутирован Уайлдером. Вот и все. В то же время настоящие чемпионы всегда выходят в ринг только с самыми трудными соперниками", - цитирует Уайлдера WBN.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри анонсировал реванш с Уайлдером, назвав точную дату и место проведения боя.

Британец также прокомментировал реванш, сравнив себя и Уайлдера с героями Троянской войны.