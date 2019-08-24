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Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой

Сергей Ковалев - Энтони Ярд: где и когда смотреть бой
17:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:Российский боец Сергей Ковалев полутяжелого веса будет защищать титул в родном Челябинске.

В субботу, 24 августа, чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев (33–3–1, 28 КО) в Челябинске на арене «Трактор» проведет защиту своего титула. Его соперником станет непобежденный доселе 28-летний британец Энтони Ярд (18–0, 17 КО).

Где и когда смотреть

В прямой трансляции бой покажет российский «Первый канал». Начало трансляции — в 21:25 по киевскому времени, ориентировочное начало самого поединка — около 22:00. Также за перипетиями титульной встречи можно следить на британском «BT Sport 2» и американском ESPN+.

Последний бой Сергея Ковалева (Видео)

Взвешивание

На взвешивании за день боя Ярд показал на весах 78,9 кг, а Ковалёв – 79,2 кг. Лимит полутяжёлой весовой категории – 79,38 кг (175 фунтов), поэтому оба боксёра уложились в вес.

Напомним, ранее были названы гонорары боксеров за бой.

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