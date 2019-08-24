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Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)

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Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
22:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта:В Челябинске состоялся бой за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерского организации (WBO).

Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжёлым моментом боя для Ковалёва стала концовка восьмого раунда: Ярд нанёс несколько ощутимых ударов подряд. Россияни сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой.

Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. 28-летний Ярд впервые уступил в своём 19-м бою на профессиональной арене.

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

Видео нокаута

Таким образом, Ковалев защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.

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