Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)

Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжёлым моментом боя для Ковалёва стала концовка восьмого раунда: Ярд нанёс несколько ощутимых ударов подряд. Россияни сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой.

Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. 28-летний Ярд впервые уступил в своём 19-м бою на профессиональной арене.

Congrats to WBO Light Heavyweight Champion Sergey Kovalev, who scored an 11th-round TKO victory over Anthony Yarde at Traktor Sports Palace in the city of Chelyabinsk, Russia pic.twitter.com/BK3EzZxFUu

— WBO (@WorldBoxingOrg) August 24, 2019