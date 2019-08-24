Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)

Новости спорта:В Челябинске состоялся бой за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерского организации (WBO).

Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжёлым моментом боя для Ковалёва стала концовка восьмого раунда: Ярд нанёс несколько ощутимых ударов подряд. Россияни сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой.

Эта победа стала для Ковалёва 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боёв завершился ничейным исходом. 28-летний Ярд впервые уступил в своём 19-м бою на профессиональной арене.

Congrats to WBO Light Heavyweight Champion Sergey Kovalev, who scored an 11th-round TKO victory over Anthony Yarde at Traktor Sports Palace in the city of Chelyabinsk, Russia pic.twitter.com/BK3EzZxFUu — WBO (@WorldBoxingOrg) August 24, 2019

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

Видео нокаута

Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town



An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 24, 2019

Таким образом, Ковалев защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.